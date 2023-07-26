Elon Musk, teknoloji devlerinin yapamadığını yapmak istiyor

Twitter’ın sahibi Elon Musk, değişiklerle platformu finansal hizmetler için tek adres haline getirmek istiyor. Daha önce birçok teknoloji devi bu yolda başarısız olmuştu.

Fotoğraf: Twitter

Twitter’ı 27 Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın alan ABD’li işinsanı Musk, 24 Temmuz’da platformun logosunu, ismini ve adresini ‘X’ olarak değiştirmişti.

‘X’ harfini daha önceki pek çok iş girişiminde kullanan Musk, Twitter’ı satın aldığından beri uygulamayı daha kapsamlı hale getirmeye çalışıyor. Twitter’ı bir ‘süper uygulama’ haline getirme hedefinin olduğunu dile getirirken, mesajlaşlaşılabilen, mal ve hizmetler için ödeme ve video akışını yapabilen Çin merkezli dev platform WeChat’ten övgüyle söz ediyor.

ABD’li girişimci, Twitter’ı satın alma sürecinde “Twitter’ı satın almak, her şeyin uygulaması X’i yaratmayı hızlandırıyor” demişti.

Ama önceki deneyimler Musk’ın önünde çetin bir yol olduğunu gösteriyor. Daha önce birçok teknoloji firması, bankacılık devleri karşısında bu yola çıkmış ve uzayan onay süreçleriyle rekabet karşısında vazgeçmişti.

Başarısız örnekler

ABD’de birincil ticaret aracı olmak için mücadele edenlerin başında Google geliyor. Şirket bir dijital ödeme teklifi planlamış hatta 11 bankayla anlaştığını duyurmuştu. Fikir hiçbir zaman uygulamaya geçmedi. Google, geçen yıl planlarını rafa kaldırdı.

Facebook 2019’da Libra’yı piyasaya sürmüştü. Ana fikir, Facebook ve ortaklarının para göndermeyi daha ucuz ve kolay hale getirmek için kripto para kullanabilmesiydi.

Çok kısa bir sürede dünyanın dört bir yanından politikacı ve düzenleyiciler, Facebook’u projeyi durdurmaya çağırmıştı. Başta Mastercard ve Visa dahil ortaklar aylar içinde plandan vazgeçti.

Amazon, 2018’de benzer bir ödeme planı için JPMorgan Chase ve Capital One Financial gibi bankalarla görüştü ama fikir hiçbir zaman hayata geçmedi.

‘Kolay iş’ değil

Bloomberg‘e konuşan Bain danışmanlık şirketinin küresel başkanı Jeff Tijssen, ABD bankacılık pazarında zorlu rekabet, sert düzenlemeler ve müşterilerdeki ‘yapışkanlık’ nedeniyle finansal hizmet geçişinin zor olduğunu söyledi: “Bu nedenle, öne çıkmak için gerçekten farklılaşan bir değer önermesi düşünmeniz gerekiyor.”