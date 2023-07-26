Rönesans patronu, ‘rasyonelleşme’yi sevdi: Çok umutluyum

Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak, Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna oturması ve sonrasında yapılanlardan ‘çok umutlu’ olduğunu söyledi.

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Seçimler sonrası Hazine ve Maliye bakanlığını devralan Mehmet Şimşek’in ilk mesajı ‘rasyonelleşme’ olmuştu. Bu mesajdan sonra döviz kurları serbest bırakıldı. ‘Liralaşma’ adına başlatılan piyasa dışı uygulamalar kısmen durdu. Merkez Bankası kısmındaysa faizler beklendiği kadar artırılmadı.

Daha önceki ‘vergiyi tabana yayma’ ifadeleri hatırlanan Şimşek’le birlikte vergilerde de büyük artış kaydedildi. Bu durumun enflasyon üzerinde olumsuz etki yapacağı söyleniyor.

Herhangi bir vergi önleminin gelmediği patronlarsa durumdan memnun.

Cumhurbaşkanlığı sarayını yapan Rönesans’ın kurucusu Ilıcak da memnuniyetini FT’ye anlattı.

Türkiye’nin çok zor bir dönemi geride bıraktığını belirten Ilıcak, ”Ülke gerçekten toparlanmaya başladı” dedi.