AYM üyesi, Demirtaş dosyasına üç senede hazırlanamamış

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında yaklaşık üç sene önce verdiği ihlal kararının gündeme alındığı Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) bir üyenin “Dosyaya hazırlanamadım” demesi üzerine görüşme ileri bir tarihe ertelendi.

Selahattin Demirtaş. (Twitter)

HDP’nin eski eş genel başkanı Demirtaş’ın avukatları, 22 Aralık 2020’deki AİHM kararının uygulanmaması ve tutukluluğunun devamına karar verilmesi nedeniyle AYM’ye başvurmuştu.

AİHM kararının uygulanmaması nedeniyle Türkiye’yi izlemeye alan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Demirtaş’ın serbest bırakılması için eylüle kadar süre vermişti. Komite, bu süre içinde tahliye kararı gelmemesi halinde ‘yeni önlemler’ alacağını duyurmuştu.

AYM, altı yıl sekiz ay 21 gündür cezaevinde olan Demirtaş’ın başvurusunu gündemine aldı.

AYM Genel Kurulu, toplantısında, ’tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluğa ilişkin kararların etkili itiraz güvencesi içermeyen, bağımsız ve tarafsız hâkim ilkelerine aykırı olan sulh ceza hâkimliklerince verilmesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği’ iddiası ele alınacaktı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre AYM teamüllerinde de bir üyenin ‘dosyaya yeterince hazırlanmamasını’ gerekçe göstermesi, toplantının ertelenmesine neden olabiliyor. ‘İktidara yakın kararlar vermekle’ dikkat çeken üyelerden biri de “Dosyaya hazırlanamadım” dedi.

AYM Başkanı Zühtü Arslan da bu nedenle dosyasın görüşülmesini ileri tarihe erteledi. Mahkeme önümüzdeki toplantıda ihlal kararı verirse Demirtaş’ın tahliyesi gündeme gelecek.