Fenerbahçe Zimbru’yu 5-0 mağlup etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci eleme turu ilk maçında Moldova temsilcisi Zimbru’yu 5-0 mağlup etti.

Fotoğraf: AA

Maçın ilk yarısı, sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

11’inci dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Tadic’in pasında topla buluşan Ferdi, ceza sahası dışı sol çaprazda iki çizginin birleştiği noktadan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

13’üncü dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Dzeko’nun ceza sahası içinin solunda son çizgiye yakın bir noktadan pasında Kent, penaltı noktası civarından bekletmeden çıkardığı şutta topu ağlarla buluşturdu: 2-0

61’inci dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Ferdi Kadıoğlu’nun soldan ara pasında topla ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Edin Dzeko’ya gönderdi. Bosna Hersekli santrfor, uygun durumda dokunduğu topu ağlarla buluşturdu: 3-0

63. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 4’e çıkardı. Yaptığı baskıyla orta sahada topun sahibi olan Dzeko, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Szymanski’nin koşu yoluna gönderdi. Savunma oyuncusundan önce topun sahibi olan Polonyalı futbolcu, kaleci Agachi’den sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0

88. dakikada Fenerbahçe 5 farklı üstünlük yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren King’in yaptığı plasede savunma oyuncusuna da çarparak yükselen top ağlara gitti: 5-0

Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.