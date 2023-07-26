İkizköylülerden jandarmaya: Kimin için buradasın?

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı zeytin ağaçlarını korumaya çalışan İkizköylüler, kendilerine müdahale eden jandarmaya sitem etti: “Kimin için buradasın?”

Görsel: Twitter

Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı, gözaltına alındı.

Bugün de kıyımı durdurmak için ormana girip ağaçlara sarılan köylülere jandarma müdahale etti.

‘Bu çamlarımızı kesen eller kırılsın’

Ağaç kesim alanını ‘koruyan’ bir jandarma, köylülerle karşı karşıya geldi.

Yaşlı bir yurttaşın, askerle diyaloğu İkizköylülerin Twitter hesabından paylaşıldı.

Jandarmaya “Vatanını sen koruyacaksın” diyen yurttaş şöyle sitem ediyor: “Sen vatan haini misin? Değilsin. Sen bizim için buradasın. Kimin için buradasın söyle oğlum. Bu çamlarımızı kesen eller kırılsın. Yazıklar olsun. Annen öldüyse kemiklerini sızlatma oğlum. Ne olursun oğlum, etme oğlum.”

Kesilen çam ağaçlarını gösteren köylüler, yazıklar olsun diye bağırdı.