Diyanet’in ’acil’ yemek ihalesini MHP’li işinsanı kaptı

BİLAL ÇELİK

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘acil’ durumlarda başvurulması gereken kamu ihale kanununun tartışmalı 21b maddesiyle açtığı yemek ihalesini MHP’li işinsanı Öztürk Taştan, tek başına girerek 5 milyon 421 bin 350 liraya aldı.

Öztürk Taştan. (Twitter)

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi, 14 Temmuz’da ‘yemek hizmeti’ ihalesi açtı. İhale, ‘doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından önemli olan, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından aciliyet gerektiren’ durumlarda başvurulması gereken 21b maddesiyle, yani pazarlık usulüyle yapıldı.

İhaleyi MHP’li Taştan’a ait, ‘Özata Gıda Soğuk Hava Tessileri Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ tek başına girerek 5 milyon 421 bin 350 liraya aldı.

Daha önce MHP Denizli il başkanlığına aday olan Taştan, sosyal medyada sık sık siyasi kimliğini vurguluyor. Taştan şimdi Denizli Ticaret Odası’nda meclis üyesi.