AKP’li belediyenin ihaleleri 12 yıldır tek isme gidiyor

BİLAL ÇELİK

AKP’li Başakşehir Belediyesi, bitki ihalesini 2011’den bu yana Savaş Bayraktar’a veriyor. Bayraktar, girdiği ihalelerin neredeyse tamamında rakiplerinin teklifleri elenerek kayrıldı.

Fotoğraf: Başakşehir Belediyesi

Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023’te açtığı ‘Başakşehir genelinde kullanılmak üzere bitki ve muhtelif peyzaj malzemeleri’ ihalesini tek bir isme verdi. Bayraktar’ın ihale almadığı tek yıl 2015; onda da belediyenin bitki alımı yaptığı görülmüyor.

Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndaki (EKAP) bilgilere göre Bayraktar, 2011, 2012, 2013, 2014’te kendi adıyla girdiği ihalelerin tamamında rakiplerin teklifleri geçersiz kılınarak ihaleleri topladı. 2016’dan sonra ihale almaya sahibi olduğu ‘Durusu Fidancılık Peyzaj İnşaat ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ şirketle girdi. Bu şirket de her yıl ihaleleri toplarken kayrılmaya devam edildi.

Bayraktar, 2011’den bu yana Başakşehir Belediyesi’nin her yılki bitki ihalelerini alarak kasasını milyonlarca lirala doldurdu.

Şahıs adıyla aldığı ihaleler

Bayraktar’ın şahıs adıyla aldığı ihaleler şöyle:

*2011’de Savaş Bayraktar, bitki ihalesine kendi adıyla girerek 1 milyon 429 bin liraya aldı. Dört kişinin girdiği ihalede bir kişinin teklifi reddedildi, ihale Bayraktar’a kaldı. Bayraktar, aynı yıl içinde girdiği benzer ihaleyi ikinci kez kazandı. Burada iki teklif reddedilerek Bayraktar’ın 859 bin liralık teklifi geçerli kılındı.

*2012 yılında da benzer ihale Bayraktar’a rakip şirketin teklifi reddedilerek verildi. Bayraktar, aldığı bu ihaleyle kasasına 3 milyon 637 bin lirayı koydu.

*2013’taki ihaledeyse Bayraktar, 7 milyon 903 bin lira gelir elde etti. Burada da diğerlerindeki gibi rakip şirketin teklifi reddedilerek Bayraktar’ın ihaleyi kazanması sağlandı.

*Bir yıl sonraki ihalede benzer durum yaşandı. 2014’te AKP’li belediye rakibi eleyerek Bayraktar’ın 2 milyon 584 bin liralık teklifini kabul etti.

Sıra şirkette

Bayraktar, dört yıl kendi adıyla aldığı ihaleleri 2016’dan sonra kurduğu ‘Durusu Fidancılık’ adlı şirketiyle sürdürdü.

Bayraktar, buradan sonra aldığı ihalelerde de kayrılmaya devam edildi. O ihaleler şöyle:

*2016’da açılan ihalede Bayraktar’a rakip şirketin teklifi geçersiz sayıldı. İhale, 3 milyon liraya Bayraktar’a verildi.

*2017 yılında Bayraktar aynı ihaleyi bu kez 3 milyon 549 bin liraya aldı. Burada da rakip şirketin teklifi reddedilerek ihaleden elendi.

*2018’de açılan ihale yine Bayraktar’a verildi. Burada da rakip şirket elenip ihale 5 milyon 16 bin liraya Bayraktar’ın şirketine verildi.

*2019’daki ihaledeyse rakip elenmedi. İhale ‘en düşük teklifi verdiği gerekçesiyle’ 5 milyon 999 bin liraya Bayraktar’ın şirketine kaldı. Buradaki en yüksek teklif 6 milyon 700 bin liraydı.

*Bayraktar 2020’deki ihaleyi de ‘daha az maliyetli olduğu’ gerekçesiyle 10 milyon 85 bin liraya aldı. Rakip şirketin teklifiyse kayıtlara göre 10 milyon 995 bin lira.

*2021’de de yöntem şaşmadı. EKAP’taki kayıtlara göre Bayraktar’ın şirketi önceki iki yıl gibi yine ‘en düşük teklifi verdiği’ için ihaleyi aldı. Bu ihalenin maliyetiyse 16 milyon 547 bin lira.

*2022’deki eski yönteme dönüldü. Buna göre Bayraktar’ın rakibinin teklifi reddedilerek ihalenin yine tek adrese yani Bayraktar’a 43 milyon 548 bin liraya gitti.

*’Gelenek’ haline gelen Bayraktar’a bitki ihalesi vermek 2023’te de sürdü. Buna göre Bayraktar, geçerli sayılın tek teklifle ihale 43 milyon 241 liraya aldı.