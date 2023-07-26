Samsung, ‘Unpacked’ etkinliğiyle yeni cihazlarını tanıtıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, ‘Unpacked’ etkinliğiyle yeni katlanabilir telefonlarını tanıtıyor.

Görsel: Samsung

Telefonlar, akıllı saatler ve tabletlerin tanıtıldığı ve saat 14’te başlayan etkinlik Samsung’un sitesinden canlı yayınlanıyor.

Etkinlikte katlanabilir akıllı telefonlar Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 de yer alıyor.

Galaxy Z Flip 5, 720 x 748 çözünürlüğe sahip 3,4 inç kapak ekranı da dahil olmak üzere çeşitli yükseltmelerle gelecek.

Samsung‘un daha büyük Z Fold serisinde de bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Z Fold 5, açıldığında katlanma izini azaltan bir menteşeye sahip olacak. Z Fold 4’ten daha ince bir tasarımı olduğu biliniyor. Fold 5 ayrıca 12 MP’lik kamera çözünürlüğüne sahip.