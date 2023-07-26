Samsung, ‘Unpacked’ etkinliğiyle yeni cihazlarını tanıtıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, ‘Unpacked’ etkinliğiyle yeni katlanabilir telefonlarını tanıtıyor.
Telefonlar, akıllı saatler ve tabletlerin tanıtıldığı ve saat 14’te başlayan etkinlik Samsung’un sitesinden canlı yayınlanıyor.
Etkinlikte katlanabilir akıllı telefonlar Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 de yer alıyor.
Galaxy Z Flip 5, 720 x 748 çözünürlüğe sahip 3,4 inç kapak ekranı da dahil olmak üzere çeşitli yükseltmelerle gelecek.
Samsung‘un daha büyük Z Fold serisinde de bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.
Z Fold 5, açıldığında katlanma izini azaltan bir menteşeye sahip olacak. Z Fold 4’ten daha ince bir tasarımı olduğu biliniyor. Fold 5 ayrıca 12 MP’lik kamera çözünürlüğüne sahip.