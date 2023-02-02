Samsung, yeni akıllı telefonunu piyasaya sundu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, akıllı cep telefonu teknolojisinin yeni serisi Galaxy S23’ü ABD’nin Kaliforniya eyaletinde müşterilerinin beğenisine sundu.

İlk defa San Francisco’daki Samsung mağazasında görücüye çıkan akıllı telefon S23, müşterilerin meraklı bakışları arasına raflardaki yerini aldı.

Güney Koreli teknoloji devi, ekonomik koşullar gereği tüketici talebinin azaldığı bir dönemde satışa sunduğu amiral gemisi Galaxy’nin yeni sürümünde daha gelişmiş bir kamera ve oyun özelliklerinin bulunduğunu duyurdu.

Standart, Plus ve Ultra olarak üç kategoride üretilen Galaxy S23 telefonların sırasıyla en ucuzu, vergi hariç, 799, 1000 ve 1200 dolardan satışa sunulacak.

Samsung mağazasına uğrayan teknoloji meraklıları raflarda sadece numuneleri incelemekle yetinirken siparişler 17 Şubat’tan itibaren alıcılara teslim edilebilecek.

Düşük ışıkta daha parlak fotoğraf çekebiliyor

Birçok küçük değişiklik yapılan Güney Kore firmasının yeni ürününün ultra modelinin en büyük özelliklerinden biri ise düşük ışıkta daha parlak ve net görüntüleme yapabilmesi ve 200 megapiksellik bir ‘uyarlanabilir piksel’ sensörüne sahip olması.

Firmadan yapılan açıklamada, akıllı telefonun son serisiyle düşük ışıkta kaliteli fotoğraf çekebilmesi için, Qualcomm ve yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen kendi içindeki çip setinden çok daha hızlı bir işlemciyle desteklendiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, daha fazla pil ömrüne sahip cihaza, yıldız hareketleri örneğindeki gibi, hızlandırılmış hareketli çekimleri mümkün kılan ‘astro hyperlapse’ adlı bir video özellik de eklendi.

Öte yandan firma, Galaxy S23 ile birlikte Galaxy Book3 adlı dizüstü bilgisayar serisini de tanıtırken yeni dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında dosyaları sürükleme yöntemiyle transfer etmeye olanak tanıyan bir yazılımın olduğu kaydedildi.