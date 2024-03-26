Rusya’ya göre saldırıda Ukrayna parmağı olduğu doğrulandı

Rusya yönetiminin iddiasına göre IŞİD üyelerinden elde edilen veriler, saldırıda Ukrayna parmağı olduğunu doğruladı.

Kadir İnanır’ın duruma iyiye gidiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün entübe edilen usta sanatçı Kadir İnanır’ın genel durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Assange ‘şimdilik’ iade edilmeyecek

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Yüksek Mahkeme, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’in ‘şimdilik’ ABD’ye iade edilmemesine karar verdi.

Dokuz yılda 63 binden fazla göçmen öldü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2014 ile 2023 arasında dünya genelinde 62 bin 285 göçmenin öldüğü ya da kaybolduğu bilgisini paylaştı.

CERN’de büyük atılım: Evrenin gizli parçacıkları incelenecek

Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN), evrenin dokusunu oluşturan gizli hayalet parçacıkları keşfetmek için bir proje başlatıyor.

Nükhet Sirman serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli Prof. Nükhet Sirman serbest bırakıldı.

Tartışılan toplantının tamamı yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sızdırılan bölümü Türkiye’nin gündemine otur an 1 Mart 2024 tarihli Merkez Hakem Kurulu (MHK) toplantısının tamamını yayınladı. Ayrıca görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı da açıklandı.

Merkez Bankası 5 milyar dolar daha satmış

Merkez Bankası ‘arka kapı satışları’nı sürdürerek 5 milyar dolar daha sattı.

Boğaziçili akademisyenlerden Nükhet Sirman’a destek: ‘Keyfi bir uygulama’

Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli Prof. Nükhet Sirman’ın gözaltına alınmasına Boğaziçili akademisyenler tepki gösterdi: “Dün gece jandarma komutanlığında ifadesi alınan Sirman’ın sorgulama neticesinde aleyhinde herhangi bir somut delil olmadığı anlaşılmış olmasına rağmen gözaltında tutulmasını kanunsuz ve keyfi bir uygulama olarak niteliyoruz.“

Eğitim bakanı Boğaziçi sorularını cevaplamadı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki istihdam ve terfilerle ilgili önergedeki soruları yanıtlamadı.

Eda Erdem ‘Uluslararası Cesur Kadınlar’ ödülüne aday

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yanısıra Fenerbahçe Opet’in kaptanlığını yapan Eda Erdem Dündar, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği ‘Uluslararası Cesur Kadınlar’ ödülüne aday gösterildi.

Brezilya’da sel ve toprak kayması: 27 ölü

Brezilya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 27’ye yükseldi.

Meteoroloji’den 14 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14 ili sarı kodla uyardı.

Kakao 10 bin dolar sınırını da aştı

Kakao, bakırı geçtikten sonra şimdi de ton başına 10 bin doları (321 bin lira) aştı.

Bitcoin yeniden 70 bin doları geçti

Hızlı yükselişinden sonra düşüşe geçen Bitcoin yeniden yükselerek 70 bin doları aştı.

Eski Çin futbol federasyonu başkanı rüşvetten ömür boyu hapis cezası aldı

Çin Futbol Federasyonu’nun eski başkanı Çen Şuyuan, rüşvet almaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.