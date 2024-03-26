Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN), evrenin dokusunu oluşturan gizli hayalet parçacıkları keşfetmek için bir proje başlatıyor.

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CERN’de 10 yıllık Gizli Parçacıkları Arama Projesi’nin (SHiP) bir parçası olarak ‘Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı’ adlı çok hassas bir süper çarpıştırıcı inşa ediliyor.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre bilim insanları, evrenle ilgili keşiflerine yardımcı olabilecek yeni bir araca kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Süper çarpıştırıcılar bilim insanlarının, Evren’in başlangıçta nasıl genişlediğini açıklayan fizik teorisi olan Büyük Patlama koşullarını yeniden yaratmalarına olanak tanıyor.

Yeni cihaz, parçacıkları şu anda bilim insanlarının Evren’in neden oluştuğunu anlamak için kullandıkları teknik olan birbirlerine çarptırmak yerine sert bir yüzeye çarptıracak.

Bildiklerimiz yeniden tanımlanabilir

CERN’de kıdemli fizikçi Dr. Richard Jacobsson, bu projenin bilim insanlarının evrenin yaratılışı hakkındaki düşüncelerini yeniden tanımlayan büyük bir atılım olabileceğini vurguladı.

Jacobsson “SHiP, bizi sadece evrenimiz hakkında değil, evrendeki konumumuz hakkında da yepyeni bir bilgi yönetimine sürükleyebilecek potansiyel olarak paradigma değiştirici deneylerden biri” diye konuştu.

“Şimdiye kadar varsaydığımız şeylerin çoğu aslında oldukça farklı olabilir” diyen Jacobsson, bilim insanlarının bu tür parçacıkları tespit etmeyi daha önce hiç başaramadıklarını; çünkü bunu yapacak doğru teknolojiye sahip olmadıklarını söyledi.