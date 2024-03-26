‘Çöl Gezegeni Bölüm İki’ (Dune: Part Two) dördüncü hafta sonunda da gişede lider.

Filmi, gösterimdeki dördüncü haftasında 38 bin 426 seyirci izledi. Böylece film Box Office Türkiye’de dört hafta boyunca zirvede yer aldı. Filmi toplamdaysa 484 bin 210 kişi izledi.

Listenin ikinci sırasında ‘Kral Şakir: Devler Uyandı’ yer aldı. Film altıncı hafta sonunda 16 bin 928 seyirciye ulaştı.

Üçüncü sırada 16 bin 716 seyirciyle ‘Tay 2: Ebabil Takımı’, dördüncü sırada 14 bin 807 seyirciyle ‘Hüddam 4: Ahmer’, beşinci sırada 12 bin 279 seyirciyle ‘Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör’ yer aldı.