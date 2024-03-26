Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2014 ile 2023 arasında dünya genelinde 62 bin 285 göçmenin öldüğü ya da kaybolduğu bilgisini paylaştı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Yıllık raporda, göçmenlerin önemli bir kısmının boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Euronews Türkçe’nin rapordan aktardığına göre ölen 28 bin 854 göçmen Afrika veya Asya’dan geldi. Bu kişilerin Akdeniz’i geçmeye çalışırken yaşamlarını kaybettiği tahmininde bulunuldu.

Rapora göre kimliği belirlenebilenlerin üçte birinden fazlası Afganistan, Burma, Suriye ve Etiyopya gibi silahlı çatışmaların yaşandığı ülkelerin vatandaşları.

En ölümcül yıl 2023. Geçen yıl 8 bin 541 göçmen hayatını kaybetti.