Rusya yönetiminin iddiasına göre IŞİD üyelerinden elde edilen veriler, saldırıda Ukrayna parmağı olduğunu doğruladı.

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Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı saldırı düzenlenmiş ve 130’un üzerinde kişi öldürülmüştü.

Saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Dört saldırgan da yakalanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de saldırıdan ‘radikal İslamcıları’ sorumlu tutmuştu. Ancak ilk günde olduğu gibi oklar yine Kiev yönetime çevrildi.

Sputnik’in haberine göre Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, saldırganlardan elde edilen birincil verilerin Ukrayna’nın parmağı olduğunu doğruladığını söyledi.

İstihbarat servislerinin bilgiler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini de ekledi.

Rus yetkili devamında “İslamcılar böyle bir terör saldırısını tek başına hazırlayamazlardı, elbette ki onlara yardım edenler oldu” dedi.