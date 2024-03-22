IŞİD Moskova saldırısını üstlendi

Radikal İslamcı örgüt IŞİD, Moskova’da bir konsere düzenlenen saldırıyı üstlendi.

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Saldırı Crocus City Hall adlı konser salonunda düzenlendi. Kamuflajlı ve ağır silahlı en az dört saldırgan insanları kurşun yağmuruna tuttu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), “İlk verilere göre 40 kişi öldü, 100’den fazla kişi yaralandı” bilgisini verdi.

CNN’de yer alan habere göre IŞİD, kendisine bağlı haber ajansı Amaq üzerinden saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Uyarılar gelmişti

Önce ABD, ardından da çok sayıda ülke bu ay başında Moskova’daki vatandaşlarına kalabalıklardan uzak durma çağrısında bulunmuştu.