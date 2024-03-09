ABD’nin ardından çok sayıda ülke, Rusya’nın başkenti Moskova’daki vatandaşlarına kalabalıklardan uzak durma çağrısında bulundu.
Britanya, Almanya, İsveç, Letonya, Çekya, Kanada ve Güney Kore de Rusya’daki durum hakkında vatandaşları için uyarılar yayınladı.
AA’nın haberine göre Britanya’nın Moskova Büyükelçiliği, ABD’nin uyarısını internet sayfasında paylaşırken Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Rusya’ya seyahat etmemelerini ‘şiddetle’ tavsiye etti.
İsveç, bölgedeki güvenlik durumunun kötüleştiğini savunarak Rusya’daki vatandaşlarının uluslararası medya ve büyükelçiliklerden gelen haberleri izlemelerini tavsiye etti.
Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği, ‘aşırılıkçı grupların olası saldırılarına ilişkin ortaya çıkan raporlar nedeniyle’ Rusya’daki vatandaşlarının dikkatli olmasını istedi.
Kanada hükümetinin sayfasında ABD Büyükelçiliğinin açıklaması alıntılanarak vatandaşlarına Rusya’ya seyahat etmekten kaçınma çağrısı yapıldı.
ABD ne demişti?
ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nden paylaşılan yazılı açıklamada ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca Rusya’nın başkenti Moskova’daki kalabalık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunulmuştu.
‘Aşırılık yanlılarının’ buraları hedef alma planları olduğu kaydedilmişti.