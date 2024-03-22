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Yaramazlara biraz batar!

Moskova’da AVM’ye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir alışveriş ve eğlence merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Ölü ve yaralılar var.

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Sputnik’in aktardığına göre saldırı Crocus City Hall adlı konser salonunda düzenlendi. Kamuflajlı en az üç kişi ateş açtı.


Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. Ayrıca binada yangın da çıktı.

BBC Rusça Servisi, güvenlik güçlerine yakın 112 Kanalı’nın en az 40 ölü olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray’dan paylaşılan açıklamada, şu ana dek saldırıda Ukrayna’nın rol oynadığına dair bir işaret olmadığı kaydedildi.

Bu arada ABD’nin ardından çok sayıda ülke, Rusya’nın başkenti Moskova’daki vatandaşlarına kalabalıklardan uzak durma çağrısında bulunmuştu.

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