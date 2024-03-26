Fenerbahçe, görüntüleri sızan hakem toplantısıyla ilgili açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, dün akşam sızan ‘hakem toplantısı’ görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.

Gebetaş’ın açıklaması şöyle:

*Dün akşam sosyal medya aracılığıyla kamuoyu gündemine gelen bazı görüntüler üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

*Hakemlerin değerlendirme toplantısı olarak anladığımız bu içerik, sezonlardır son bulmayan, yıllardır anlatmaya çalıştığımız adaletsizliğin ve bu sezon yaşanan akıl almaz olayların bir fotoğrafı niteliğindedir.

*Fenerbahçe Spor Kulübü olarak saha içinde ve dışında standart dışı kararların Süper Lig’in kaderini birebir etkilediğini defalarca belirttik, sezonlardır da yaşıyoruz.

*Dün kamuoyu gündemine gelen görüntüler bir kez daha gösteriyor ki; Türk futbolu büyük bir kördüğüm ve bataklığın içerisine çekilmektedir.

*Hakemler etki ve baskı ile verdikleri standardı olmayan kararlar ile ligin kaderine, sezonun gidişine etki etmekte, sorumlular bu vahameti izlemekle yetinmekle kalmayıp bu oluşuma zemin hazırlamakta, futbola yatırım yapan, emek harcayan kulüplerin ve milyonlarca taraftarın hakkı ve hayalleri yenmektedir.

*Merkez Hakem Kurulu, ilgili maçın hakemine sadece 1 hafta, VAR görevlisi hakeme ise 2 hafta görev vermemiştir.

*Maç hakemi sadece 1 haftalık aranın ardından 3 maç ile ödüllendirilmiş olup; VAR hakemi de 30. hafta ile birlikte tekrar görev almaya başlamıştır.

*Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında oynadığımız Kasımpaşa müsabakasının VAR hakemine ise 3 haftadır Merkez Hakem Kurulu tarafından görev verilmemektedir.

*Haykırarak kaç sezondur anlatmaya çalıştığımız zihniyet keyfi bir şekilde bu sezonu da dizayn etmeye devam etmektedir.

*Buradan Türkiye Futbol Federasyonu’na sesleniyor, bu konuda bir açıklama beklediğimizi, ilgili görüntülerin tamamının ve hatta sezon boyunca bu ve buna benzer yapılan tüm toplantı kayıtlarının yayınlanmasını istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Ne olmuştu?

Süper Lig’in 27’nci haftasında, 26 Şubat’ta Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maçın 9’uncu dakikasında Galatasaraylı Tete ceza sahası içinde Antalyasporlu Van de Streek’le top kapma mücadelesi sırasında yerde kalmıştı. Hakem Abdülkadir Bitigen oyunu sürdürmüş, ancak VAR hakemi Özgür Yankaya’nın müdahalesi üzerine pozisyonu kamerada izledikten sonra penaltı kararı vermişti. Penaltı golle sonuçlanmış, maç, sarı-kırmızılıların 2-1’lik galibiyetiyle sona ermişti.

Penaltı kararı hararetli tartışmalara yol açmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 13 Mart’ta şunları söylemişti: “İddia şu: Hakemler arasındaki bir toplantıda Bitigen hata yaptığını itiraf ediyor. Öğrendiğimize göre 1 Mart’ta yapılan bu toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu başkanı da katılmış. Kendisine sordum. Kendisi böyle bir toplantı yapılmadığını söyledi bize. (Gülerek) ‘Peki’ dedik. Halbuki duyduğumuza göre kendisi de toplantının en az bir kısmına katılmış. Ama bize söylediği bu. Biz nasıl böyle bir ortamda rekabet edeceğiz?”

Dün akşam, tam da Büyükekşi’nin yapılmadığını söylediği toplantının görüntü ve ses kaydı ortalığa saçıldı. Toplantı Koç’un dediği gibi maçtan dört gün sonra, 1 Mart’ta Merkez Hakem Kurulu’nun danışmanı ve hakem eğitmeni Hugh Dallas, Bitigen ve Yankaya’nın da hazır bulunduğu geniş katılımlı bir ortamda yapıldı.