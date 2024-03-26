Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli Prof. Nükhet Sirman, bir araştırma kapsamında görüştüğü kişinin ‘teknik takipte olduğu’ gerekçesiyle gözaltına alınmış.

Nükhet Sirman.

Sirman’ın kurucu ortağı olduğu ‘Dissensus Research’ Sirman’ın gözaltına alınmasını şöyle duyurmuştu: “Kurucu ortağımız, çalışma arkadaşımız, dostumuz Nükhet Sirman araştırma yürüttüğü sırada yaptığı bir görüşmeyle ilişkili olarak 23 Mart günü İstanbul’da haksız bir biçimde gözaltına alınıp Mersin’e götürüldü. Derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Sürecin takipçisiyiz!”

Diken’in edindiği bilgiye göre Sirman’ın jandarma sorgusu tamamlandı. Sirman, saha araştırması kapsamında görüştüğü kişinin teknik takipe takıldığı için gözaltına alındı.

Dosyadaki gizlilik kararı sürüyor.

İlerleyen süreçte başsavcının da Sirman’ın ifadesini alması bekleniyor.