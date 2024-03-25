Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli Prof. Nükhet Sirman, yürüttüğü bir araştırmadan dolayı gözaltına alındı.

Nükhet Sirman.

Sirman’ın kurucu ortağı olduğu ‘Dissensus Research’ Sirman’ın gözaltına alınmasını şöyle duyurdu: “Kurucu ortağımız, çalışma arkadaşımız, dostumuz Nükhet Sirman araştırma yürüttüğü sırada yaptığı bir görüşmeyle ilişkili olarak 23 Mart günü İstanbul’da haksız bir biçimde gözaltına alınıp Mersin’e götürüldü. Derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Sürecin takipçisiyiz!”

Edinilen bilgilere göre Sirman’ın gözaltı süresi uzatılırken dosyaya gizlilik kararı verildi. Sirman’ın yarın savcıya ifade vermesi bekleniyor.