Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sızdırılan bölümü Türkiye’nin gündemine otur an 1 Mart 2024 tarihli Merkez Hakem Kurulu (MHK) toplantısının tamamını yayınladı. Ayrıca görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı da açıklandı.

Süper Lig’in 27’nci haftasında, 26 Şubat’ta Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maçın 9’uncu dakikasında Galatasaraylı Tete ceza sahası içinde Antalyasporlu Van de Streek’le top kapma mücadelesi sırasında yerde kalmıştı. Hakem Abdülkadir Bitigen oyunu sürdürmüş, ancak VAR hakemi Özgür Yankaya’nın müdahalesi üzerine pozisyonu kamerada izledikten sonra penaltı kararı vermişti. Penaltı golle sonuçlanmış, maç, sarı-kırmızılıların 2-1’lik galibiyetiyle ermişti.

Hakemlerin maçtaki bu pozisyonu konuştuğu toplantının bir bölümü dün sızdırıldı. Geniş katılımlı toplantıda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK danışmanı ve hakem eğitmeni Hugh Dallas, Bitigen ve Yankaya da var. Taplantıda Bitigen ve Yankaya penaltı kararı vermekle hata yaptığını itiraf ediyor.

TFF sızdırılan görüntü üzerine harekete geçti ve toplantısı tamamını sitesinden yayınladı.

TFF’nin açıklaması şöyle:

“Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”