Dün akşamdan beri Türkiye’nin gündemindeki video kaydı vahim bir soruyu gündeme getirdi: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi düpedüz yalan mı söyledi?

Süper Lig’in 27’nci haftasında, 26 Şubat’ta Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maçın 9’uncu dakikasında Galatasaraylı Tete ceza sahası içinde Antalyasporlu Van de Streek’le top kapma mücadelesi sırasında yerde kalmıştı. Hakem Abdülkadir Bitigen oyunu sürdürmüş, ancak VAR hakemi Özgür Yankaya’nın müdahalesi üzerine pozisyonu kamerada izledikten sonra penaltı kararı vermişti. Penaltı golle sonuçlanmış, maç, sarı-kırmızılıların 2-1’lik galibiyetiyle sona ermişti.

Penaltı kararı hararetli tartışmalara yol açmıştı.

Yapılmadı dediği toplantıda kendisi de var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 13 Mart’ta şunları söylemişti: “İddia şu: Hakemler arasındaki bir toplantıda Bitigen hata yaptığını itiraf ediyor. Öğrendiğimize göre 1 Mart’ta yapılan bu toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu başkanı da katılmış. Kendisine sordum. Kendisi böyle bir toplantı yapılmadığını söyledi bize. (Gülerek) ‘Peki’ dedik. Halbuki duyduğumuza göre kendisi de toplantının en az bir kısmına katılmış. Ama bize söylediği bu. Biz nasıl böyle bir ortamda rekabet edeceğiz?”

Dün akşam, tam da Büyükekşi’nin yapılmadığını söylediği toplantının görüntü ve ses kaydı ortalığa saçıldı. Toplantı Koç’un dediği gibi maçtan dört gün sonra, 1 Mart’ta Merkez Hakem Kurulu’nun danışmanı ve hakem eğitmeni Hugh Dallas, Bitigen ve Yankaya’nın da hazır bulunduğu geniş katılımlı bir ortamda yapılıyor.

Dahası, tamamı bugün bizzat TFF tarafından paylaşılan toplantının başında Büyükekşi de katılımcılar arasında görülüyor.

Büyükekşi söz alıp şunları da söylüyor: “Bazı maçlarda iyi performans alamadık. Galatasaray ve Fenerbahçe maçı bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Adil olun. Kimse rahatsız olmasın. Özellikle VAR’daki hocalarımıza sesleniyorum. Maksimum dikkat istiyoruz.”

Toplantıda Dallas’ın soruları üzerine gerek Bitigen gerekse Yankaya penaltı kararı vermekle hata yaptığını itiraf ediyor. Hatta Yankaya, kararını gerçekçelendirirken, “Beklentiye baktım, orada itiraz eden oyuncular vardı” diyor.

Toplantı içeriğini kimin sızdırdığı da ayrıca merak konusu.