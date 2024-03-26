Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki istihdam ve terfilerle ilgili önergedeki soruları yanıtlamadı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atadığı Naci İnci ve yönetimi, okuldaki kadrolaşmasını sürdürüyor. Adrese teslim ilanlarla akademisyen işe alan yönetim aynı tutumu personel alımlarında da sürdürüyor.

Diken’in birçok kez haberlerinde işlediği okul yönetimi ‘tanıdık kişileri’ ve ‘hükümete yakın’ kişileri işe alıyor, kendine yakın personeli liyakatsız da olsa yükseltiyor, Eğitim-Sen gibi sendikalara üye olan personele baskı uyguluyor, işe yeni başlayan personele rutin işlem adı altında AKP’ye yakın ‘Eğitim-Bir-Sen’ üyelik formu imzalatıyor.

CHP milletvekili Ulaş Karasu, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki işe alımlarda ve görevde yükselmelerde yaşananları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu.

Tekin, soruları mevcut süre içerisinde cevaplamadı.

Karasu’nun soru önergesi şöyle:

*Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversiteye rektör olarak atadığı Prof. Dr. Naci İnci yönetimi okuldaki liyakatli akademisyen ve personeli çeşitli bahanelerle okuldan uzaklaştırıp ‘adrese teslim ilanlarla’ tanıdık kişileri işe başlatmakta ve kadrolaşmasını personel üzerinden yürütmektedir.

*Boğaziçi Üniversitesi’ne 2012 KPSS ön lisans sınavında kendi branşında Türkiye 24’üncüsü olarak atanıp 17 Aralık 2012 tarihinden bu yana koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı devlet memuru olarak çalışan, Eğitim-İş sendikası üyesi Ali Ercan Demir, üniversitenin 11 Eylül 2023 tarihinde açtığı beş adet şef kadrosu için şeflik görevde yükselme yazılı sınavına 2 Aralık 2023 tarihinde girmiştir. 61 üniversite mezunu memurun başvurusunun kabul edildiği bu sınavda Demir 61 memur arasında 60 puanla dördüncü olmasına ve toplam beş kişilik kontenjanın dolmamasına karşın üniversitedeki kayyım yönetim tarafından mülakatta 70 puanın altında puan verilerek elenmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde

1) Boğaziçi Üniversitesi’nde bir personel alım komisyonu bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa bu komisyonda kimler görev almaktadır?

2) Bu kişilerin komisyonda göreve başlamasından, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan sürede üniversitede kaç kişi işe başlatılmış, kaç kişinin işine son verilmiştir?

3) Komisyonda görev yaptığı belirtilen Faruk Yakaryılmaz’ın İzmir’de 2014 yılında ‘imbat dalgası’ adıyla Liman İşletmeleri’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ‘rüşvet almak ve vermek’ suçlamasıyla suçlandığı, yine Mustafa Candan’ın FETÖ yapılanmasının etkin olduğu hastanelerde görev yaptığı ve eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın nüfuzu kullandığı iddiası doğru mudur?

4) Komisyon üyesi Yakaryılmaz’ın Üsküdar Belediyesi’nden, diğer iki komisyon üyesi Uğur Kandemir ve Ramazan Kesik’in İSKİ’den Boğaziçi Üniversitesi’ne daire başkanı olarak atandıkları iddiası doğru mudur? Doğruysa bu kişilerin atanmalarında liyakat ve özellikleri etkili olmuş mudur?

5) Komisyon görev yaptığı süre içerisinde KPSS’de 90 puan üzerinde puan almış olmasına karşın atanması gerçekleşmeyen kaç kişi bulunmaktadır? 90 puanın altında alan ancak ancak buna karşın kaç kişi göreve başlatılmıştır?

6) 2 Aralık 2023 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavında beş kişilik şeflik kontenjanı nasıl doldurulmuştur? Her bir adayın yazılı ve mülakat sınavlarından aldıkları puanlar nelerdir? Gerekçede de adı geçen Ali Ercan Demir’in mülakatta elenmesinin gerekçesi nedir?

7) 19 Ocak 2024 günü ilk açıklanan sonuçlarla 20 Ocak 2024 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi web sitesinde açıklanan sonuçlar arasında fark olmasının gerekçesi nedir?

8) Demir’in elenmesinde Eğitim-İş sendikası üyesi olması mı etkili olmuştur? Üniversite personeli arasında örgütlü olan sendikalar hangileridir ve son üç yıldaki üye sayıları nedir? Mustafa Candan ve Demir’in katıldığı şeflik mülakat sınavında yer alan Akkız Duman’ın yeni işe giren personelin işe giriş evraklarıyla birlikte ‘rutin bir işlemmiş gibi’ iktidara yakın sendikaya üyelik formunu doldurtup imzalattıkları iddiası doğru mudur?

9) Şeflik sözlü sınavında komisyon üyesi olan Personel Daire Başkanı Akkız Duman ne zaman Boğaziçi Üniversitesi personel daire başkanı olmuştur? Duman’ın Mart 2019’da yapılan Boğaziçi Üniversitesi ‘programcı’ unvan değişikliği yazılı sınavında baraj puan olan 60’ın altında puan aldığı doğru mudur?

10) Sözlü sınav komisyonu üyesi Kasım Mantarcı, Kilyos Kampüsü’nde yurt amiriyken kim ya da kimlerin vesile olmasıyla üniversitenin sağlık, kültür ve spor daire başkanlığı görevine getirilmiştir? Bu göreve atandıktan sonra Mantarcı’nın kendi nüfuzunu kullanarak kendi eşini Boğaziçi Üniversitesi Destek Hizmetleri biriminde işe aldırdığı iddiası doğru mudur?

11) Personel alım komisyonunda bulunan ve göreve başlamaya hak kazanacak personel hakkında söz sahibi olan kişilerin ‘adrese teslim ilanlarla tanıdık kişileri’ işe başlattıkları ve böylece iktidara yakın görüşü olan kişiler üzerinden üniversitede kadrolaşmayı sağladıkları iddiası doğru mudur?

12) Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde her bir yıl ayrı ayrı gösterilmek üzere son üç yılda işe başlatmalar konusunda mahkemeler tarafından kaç yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir?

13) Önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın yöneticileri ve mütevelli heyeti kimlerden oluşmaktadır?

14) Kamuda istihdam edilecek atamalar ve görevde yükselme gibi sınavlarda gerçekleştirilen mülakatın kaldırılması gündeminizde midir?