Merkez Bankası ‘arka kapı satışları’nı sürdürerek 5 milyar dolar daha sattı.

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Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın (MB) arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı. Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı.

Döviz kurları yükselişine devam ediyor. Dolar/TL şu an (12:08) 32,17, avro TL 34,94 seviyesinde. Buna rağmen uzmanlar döviz kurlarının baskılandığını belirtiyor.

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Hakan Kara, 19 Mart’ta yayınladığı grafiğinde Merkez Bankası’nın son dört haftada 20 milyar dolar sattığını açıklamıştı.

Son dört haftada kuru dizginlemek için nette yaklaşık 20 milyar $ döviz satılmış görünüyor. pic.twitter.com/GOH2zLLHJ8 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 19, 2024

Kara, bugün yayınladığı yeni grafiğinde döviz satışının son beş haftada 25 milyar dolara ulaştığını belirtti.