İngiltere’nin başkenti Londra’daki Yüksek Mahkeme, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’in ‘şimdilik’ ABD’ye iade edilmemesine karar verdi.

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WikiLeaks, 2010’da, aralarında ABD’nin Irak ve Afganistan’da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı. ABD’nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç’e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012’de Ekvador’un Britanya’nın başkenti Londra’daki büyükelçiliğine sığınmıştı.

Büyükelçilikten 11 Nisan 2019’da çıkarılarak gözaltına alınmış ve ‘kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten’ tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Assange’ın, Londra’da Yüksek Mahkeme’de başlayan iade davasına ilişkin duruşmalar bitti.

DW Türkçe’nin haberine göre Yüksek Mahkeme Assange hakkındaki kararını yazılı olarak açıkladı.

Londra’da cezaevinde bulunan Assange’ın ABD’ye şimdilik iade edilmemesine karar veren Yüksek Mahkeme, 52 yaşındaki Assange’ın ABD’ye iadesine karşı hukuki mücadeleye devam edebileceğini bildirdi.

Yüksek Mahkeme yargıçları Victoria Sharp ve Jeremy Johnson, Assange’ın iadesi halinde ABD’deki yargılama sürecine ilişkin olarak bazı güvenceler talep etti.

Güvence istendi

Yargıçlar Sharp ve Johnson, Avustralya vatandaşı olan Assange’ın ABD vatandaşları gibi Anayasa’nın Birinci Ek Maddesi’nin koruması altında yargılanacağı ve idam cezası tehdidiyle karşı karşıya kalmayacağı yönünde tatmin edici şekilde güvence verilmesi için ABD hükümetinin avukatlarına üç hafta süre tanıdı.

Süreç nasıl işleyecek?

ABD Anayasası’nın Birinci Ek Maddesi, ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına alıyor. Mahkeme, eğer ABD hükümetinden talep edilen tatmin edici güvence alınamazsa, Assange’a iadesine karşı temyize gitme izni verileceğine işaret etti.

66 sayfalık kararda, ABD’nin güvence vermesi halindeyse nihai kararın alınması için taraflara yeniden söz hakkı tanınacağı bildirildi. Bu durumda bir sonraki duruşmanın 20 Mayıs’ta yapılmasına karar verildi.