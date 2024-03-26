Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün entübe edilen usta sanatçı Kadir İnanır’ın genel durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

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Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır’ın beyin damarı tıkanıklığı giderilmiş ve entübe edilmişti.

Bakan Koca, İnanır’ın son durumuna ilişkin bilgi verdi.

İnanır’ın bugün 20.00 itibarıyla uyandırıldığını kaydeden Koca, şöyle devam etti:

“Fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor.”