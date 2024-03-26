Hayatını kaybeden Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan Uğur, Cem Yılmaz’ın taziye sürecinde büyük vefa gösterdiğini vurguladı.

Cem Yılmaz, Özkan Uğur’un cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Kanserle mücadele eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur Temmuz 2023’te hayatını kaybetmişti.

Posta’ya konuşan Uğur’un eşi Aysun Aslan Uğur, kısa süre önce MFÖ grubunun ‘MF’ ismiyle sahneye çıkmasına kızıp kızmadığına şöyle yanıt verdi:

“Kızmadım tabii. Benim tek söylediğim şuydu; biraz durun. Çok erken konuşulmaya ve oluşmaya başladı bunlar. En azından bir altı ay yasımızı tutalım, hiçbir şey konuşmayalım lütfen.

Dünya stres sıralamasında insanı en çok yoran iki şey vardır. İlk sırada bir yakınının ölümü, ikinci sıradaysa ev taşımak ve biz bu iki şeyi ardı ardına yaşadık. Daha yeni yeni toparlıyoruz işte.

İnsanlar da evine ekmek götürüyor, kolay değil tabii ki sahneye çıkacaklar. Ben çok üzülüyorum eleştirilmelerine. İnsanlar çalışmak zorundalar.”

En büyük destek Cem Yılmaz’dan

“Mazhar ve Fuat size vefa gösterdi mi?” şeklindeki soruyaysa Uğur şu cevabı verdi:

“Sağ olsunlar. Aradılar sordular ama onların da acısı çok büyüktü ve koşacak halleri yoktu. Biz ailesiyiz. Onlar da öbür ailesiydi. Üç kişilik bir evlilik yürütüyorlardı. 50 yıl dile kolay. Bence şu an onlar da dışarıdan gelen büyük ve haksız bir baskı altındalar. Hepimiz yıkıldık, çöktük.

Biz o günlerde en büyük desteği de vefayı da Cem Yılmaz’dan gördük. Allah razı olsun ve o çocuğun tuttuğunu altın etsin. Özkan’ı kaybettiğimiz gün eve geldiğimizde Cem ve ekibi olaya hakim olmuşlardı bile.

Herkesi ağırladılar, yedirdiler, içirdiler. Ev doldu taştı her şeye koşar mı insan, koştular. Ömür boyu unutmayacağım. Cem, Zafer, Öner, Ozan, MFÖ’nün menajeri Orçun, Sibel, Damla, İpek ve Hadiye her şeyimizdelerdi.”

Özkan Uğur, Cem Yılmaz’ın filmlerinde rol alan yakın arkadaşlarından biriydi.