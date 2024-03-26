Kakao, bakırı geçtikten sonra şimdi de ton başına 10 bin doları (321 bin lira) aştı.

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Kakao fiyatları dün ton başına 9 bin doları da aşarak tonu 9 bin dolar civarında olan bakırı geride bırakmıştı.

Kakao fiyatlarında artış devam ediyor. Afrika’daki olumsuz hava koşulları, arz açığının üçüncü yılda da devam edeceğini gösteriyor.

En büyük ithalatçılardan Avrupa Birliği’nde de orman tahribatına neden olan ürünlerin ithalatına sınırlama getirilmesi fiyat artışını etkiliyor.

BloomberHT’nin haberine göre New York’ta en aktif kontratın ton başına fiyatı yüzde 4,5 artarak 10 bin 080 dolara yükseldi.

Bu fahiş artışın çikolata fiyatlarına yansıması bekleniyor.