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Yaramazlara biraz batar!

Eski Çin futbol federasyonu başkanı rüşvetten ömür boyu hapis cezası aldı

Çin Futbol Federasyonu’nun eski başkanı Çen Şuyuan, rüşvet almaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Canva

Şuyuan’ın sözleşmeler, yatırımlar ve spor etkinliklerinin düzenlenmesine yardım karşılığında para ve değerli eşya aldığı saptandı.


Toplam 11 milyon dolar değerinde rüşvet aldığı belirlenen Şuyuan ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

Tüm kişisel mal varlığına el konulan Şuyuan’ın elde ettiği yasadışı kazançların da hazineye devredilmesine karar verildi.

2019’da federasyon başkanlığı görevine getirilen Şuyuan, Şubat 2023’te rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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