Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli Prof. Nükhet Sirman’ın gözaltına alınmasına Boğaziçili akademisyenler tepki gösterdi: “Dün gece jandarma komutanlığında ifadesi alınan Sirman’ın sorgulama neticesinde aleyhinde herhangi bir somut delil olmadığı anlaşılmış olmasına rağmen gözaltında tutulmasını kanunsuz ve keyfi bir uygulama olarak niteliyoruz.“

Sirman’ın kurucu ortağı olduğu ‘Dissensus Research’ Sirman’ın gözaltına alınmasını şöyle duyurmuştu: “Kurucu ortağımız, çalışma arkadaşımız, dostumuz Nükhet Sirman araştırma yürüttüğü sırada yaptığı bir görüşmeyle ilişkili olarak 23 Mart günü İstanbul’da haksız bir biçimde gözaltına alınıp Mersin’e götürüldü. Derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Sürecin takipçisiyiz!”

Diken’in edindiği bilgiye göre Sirman’ın jandarma sorgusu tamamlandı. Sirman, saha araştırması kapsamında görüştüğü kişinin teknik takipe takıldığı için gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri gözaltına ve sürece tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

“Üniversitemiz Sosyoloji Bölümü emekli öğretim üyesi, sosyal bilimler alanında yaptığı çalışmalar ile ülkemizde ve dünyada saygıyla anılan bir bilim kadını olan Prof.Dr. Nükhet Sirman, 23 Mart 2024 tarihinde saha araştırması kapsamında görüştüğü bir kişinin teknik takip altında olduğu gerekçesi ile İstanbul’daki evinden gözaltına alınarak Mersin’e götürüldü. Halen gözaltında olan Sirman’ın dosyasına gizlilik kararı getirildi. Dün gece jandarma komutanlığında ifadesi alınan Sirman’ın sorgulama neticesinde aleyhinde herhangi bir somut delil olmadığı anlaşılmış olmasına rağmen gözaltında tutulmasını kanunsuz ve keyfi bir uygulama olarak niteliyoruz. Bu yıpratıcı sürecin takipçisiyiz ve meslektaşımız Nükhet Sirman’ın yanındayız. Bu tür uygulamaların ülkemiz akademisi için karanlık bir dönemin başlangıcı olmamasını diliyor, meslek hayatı boyunca özgür ve demokratik üniversite idealinden ödün vermeyen Prof. Dr. Nükhet Sirman’ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”