Akşam Postası / 26 Mart 2022

‘Z kuşağı’ anketi: İYİ Parti beş ayda oyunu neredeyse üçe katladı, ‘millet’ farkı açtı

ORC Araştırma’nın anketine göre ‘Z kuşağı’nda AKP’nin oy oranı yüzde 12,5 düzeyinde.

Boğaz’da mayın alarmı: Etkisiz hale getirildi

Fotoğraf: AA

İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi.

Bakan, ‘muhteşem bir istikbal’ vadetti: Hayat pahalılığı ‘devrim sancısı’ymış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hayat pahalığını ‘devrimin sancılarından‘ biri olarak tanımlayıp “Tüm bu sıkıntılarımızı unutturacak muhteşem bir istikbal bizi ve çocuklarımızı bekliyor” dedi.

İSKİ’den ‘pahalı su’ iddiasına yanıt: İstanbul, fiyatta 30 büyükşehir arasında 23’üncü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kurumun 8,76 TL birim fiyatla en pahalı su satışı yapan dördüncü büyükşehir belediyesi olduğu yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı.

Ukrayna Başsavcılığı: Rusya’nın saldırılarında 136 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya’nın saldırılarında 136 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı Antalya’da kiraları uçurdu

Antalya’da fırsatçı ev sahiplerinin, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası kentteki kiralarda fahiş artışlara gittiği belirtiliyor.

Bugün ‘mor gün’: Epilepsi hastaları yalnız ve ilaçsız

Önyargılar nedeniyle en çok gizlenen hastalıklardan biri epilepsi. Hastalıkla ilgili pek çok mitten ötürü yalnızlaşan hastaların bir diğer önemli sorunu tedaviye ulaşabilmek.

TRT World’ün ‘küçük Suriye’ ifadesi sosyal medya gündeminde

TRT World’ün Youtube kanalında yayınlanan bir videoda İstanbul’un Fatih ilçesiyle ilgili ‘küçük Suriye’ ifadesinin kullanılması sosyal medyada ana gündem oldu.

‘Oscarların çirkin kuzeni’: Razzie’ler sahiplerini buldu

Sinemada yılın en kötülerinin ödüllendirildiği Razzie’ler sahiplerini buldu.

Daha önce de yargılanmıştı: Hadise kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu

Şarkıcı Hadise, daha önce de kendisini taciz eden adam hakkında taciz ve tehdit içerikli mektup nedeniyle yeniden şikayetçi oldu.

Sıcaklıklar hafta ortasından itibaren artacak: İstanbul’da 19 derece görülecek

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkarak 5 ila 10 derece artmasının beklendiğini bildirdi.

Bakanlığın arı üreticilerine şeker tedariki dokuz kat arttı: Toplam 30 bin ton

Tarım ve Orman Bakanlığı, arı üreticilerinin daha fazla ürün elde edebilmelerine imkan sağlayabilmek için 16 bin ton şeker arz ettiğini bildirdi.

Çanakkale Köprüsü’nde ücretsiz geçiş bitti, ‘200 liracık’ dönemi başladı

1915 Çanakkale Köprüsü’nde ücretli geçişler dün geceyarısı itibariyle başladı.

Çeşme’de Aya Yorgi Koyu da imara açıldı: Bölge SİT alanı ve zeytinlikler var

Fotoğraf: Çeşme Çevre Platformu

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Aya Yorgi Koyu’nda plan değişikliğine gitti ve bölgeyi imara açtı. Bakanlık ne yerel yönetime ne de halka danıştı.

Kira gelir beyanında son beş gün

Geçen yıl kiraladığı konuttan 7 bin lira, iş yerindense 53 bin liranın üzerinde getiri elde edenler için beyanname süresi 31 Mart’ta doluyor.

Eski ehliyetler yıl sonundan itibaren geçersiz

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022’de bitiyor. Eski ehliyetler bu tarihten itibaren geçersiz sayılacak.