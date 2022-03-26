Kira gelir beyanında son beş gün

Geçen yıl kiraladığı konuttan 7 bin lira, iş yerindense 53 bin liranın üzerinde getiri elde edenler için beyanname süresi 31 Mart’ta doluyor.

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Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren kira gelir beyanamelerinde süre 1 Mart’ta başlamıştı.

Konutta sadece tek mesken için istisna var. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan faydalanamayacak.

İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek.

Öte yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek.

Vatandaşlar internette ‘www.gib.gov.tr‘ adresi üzerinden ‘Hazır Beyan Sistemi‘ne girip hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak beyanlarını verebiliyor.

Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi’ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.