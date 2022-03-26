Eski ehliyetler yıl sonundan itibaren geçersiz

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022’de bitiyor. Eski ehliyetler bu tarihten itibaren geçersiz sayılacak.

Fotoğraf: AA

Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016’da tanışmıştı. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreciyse halen devam ediyor.

31 Aralık 2022 sonrası geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara para cezası da var.

Eski sürücü belgelerinin değiştirilmesi süreci

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, ‘ALO 199 Mobil Uygulama‘ veya ‘nvi.gov.tr‘ adresinden randevu alınabilecek.

Eski tip sürücü belgesi olanlar, 31 Aralık’a kadar belgelerini yenilemeleri durumunda 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödeyecek.

31 Aralık 2022’den sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar, 2023 için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesi için başvurabilecek.

Başvuruda sağlık raporu ve biyometrik fotoğraf isteniyor. Basılan sürücü belgeleri sürücüye daha sonra posta yoluyla ulaştırılıyor.