Fiyatı ‘tuzlu’ ehliyeti geçen yıl 1,5 milyon yeni kişi almış

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, geçen yıl yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan 1 milyon 538 bin 407 kişi ehliyet alarak direksiyon başına geçti.

Ayrıca nüfus müdürlüklerinde eski ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine devam edildi.

Bu kapsamda, 2021 yılında 1 milyon 228 bin 350 kişi ehliyetini yeniledi.

Vatandaşların yanlarında sürücü belgesi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama kapsamında ise 1 milyon 748 bin 447 kişi sürücü belgesini çipli kimlik kartına yükletti.

2021 yılında 820 lirası olan B sınıfı ehliyet harçları yıl başında gelen son zamla birlikte 1116 liraya çıkmıştı.

Değerli kağıt bedeli, vakıf payı, sınav giriş ücreti ve sürücü kursu masrafı da hesaba katıldığındaysa normal bir otomobil ehliyeti almak artık 4 bin 600 lirayı aşıyor.

Geçen yıl bu rakam 3 bin 270 lira hesaplanıyordu.