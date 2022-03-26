Çeşme’de Aya Yorgi Koyu da imara açıldı: Bölge SİT alanı ve zeytinlikler var

AYŞEGÜL KASAP

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Aya Yorgi Koyu’nda plan değişikliğine gitti ve bölgeyi imara açtı. Bakanlık ne yerel yönetime ne de halka danıştı.

Ranta açılan koyda zeytinlik ve tarım alanları da var. SİT alanı bölgede tarihi yapılar ve tabiat alanı bulunuyor.

Çevre aktivistleri “Aya Yorgi Koyu’nu yok etmeyin” diye isyan etti: “Çevre Bakanlığı’nın bu plan değişikliği Çeşme’ye, yarımadaya, Ege’ye ve Türkiye’ye yapılan en büyük ihanettir.“

Fotoğraf: Çeşme Çevre Platformu

İmar planı değişikliğine göre iki katlı binaların yapılacağı söylense de çevre aktivistleri arazinin eğimli ve dağlık olduğunu belirterek, kod uygulamasıyla yakında beş katlı binaların da yapılabileceği konusunda uyardı.

‘Zeytinlikler ve tarihi eserler var’

İmara açılan bölgede tarım arazileri ve zeytinlik alanlar da var.

Çeşme Çevre Platformu bu kararın bölge için ‘idam fermanı’ olduğunu kaydetti: “SİT kapsamında olan ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak belirlenen bölge ‘Aya Yorgi Beton Koyu’ olacak. Bu bölgede sadece tarım alanı ve zeytinlik değil, çok miktarda tarihi eser de var. Birçok tarihi eser henüz kayıt altına bile alınmamış.”

‘Eserlerin üstüne beton dökülecek’

Bakanlığın kararında “İnşaat ve kazılarda ortaya çıkacak tarihi eser ve tabiat varlığı resmi makamlara bildirilsin” dense de Çeşmelilere göre bu kararın bir karşılığı yok: “Temel kazılarında çıkacak eserler hemen toprakla kapatılıp üstlerine beton dökülerek gizlenecektir. Çeşme’de bunları daha önce yaşadık. Çok ünlü bir futbolcu Çeşme’deki villasının oturma odasını üstü cam döşeli Roma Hamamı üzerine inşa etti, hala tarihi eserin üstünde oturuyor.”

‘Çeşme saldırı altında’

Plan değişikliğini önceden bilip arsa alanların bölgeden milyon dolarlık rant sağladığını belirten platform sözcüsü Ahmet Güler, “Bu iktidar ‘Çeşme – Kanal – Talan Projesi’yle zaten 95 milyon metrekare alanı betonlaştıracak. Ama sadece burasıyla yetinmiyorlar. Çeşme’nin tümü saldırı altında. Şimdi dünyaca ünlü, doğa harikası Aya Yorgi Koyu yok ediliyor” dedi.