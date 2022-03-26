‘Oscarların çirkin kuzeni’: Razzie’ler sahiplerini buldu

Sinemada yılın en kötülerinin ödüllendirildiği Razzie’ler sahiplerini buldu.

Diana: The Musical. (Fotoğraf: Netflix)

Netflix’in ‘Diana: The Musical’ filmi en çok ödül toplayan yapım oldu.

Kendisini ‘Oscarların çirkin kuzeni’ olarak tanımlayan Razzie Ödülleri, sinemada en iyilerin ödül alacağı Oscar töreninden bir gün önce duyuruluyor.

Prenses Diana’nın hayatını anlatan Broadway müzikalinin film versiyonu, en kötü film dahil tam beş ödül birden kazandı.

En kötü kadın oyuncu ödülünü Diana rolündeki Jeanna De Waal kazanırken, film yardımcı kadın oyuncu, yönetmen ve senaryo dallarında da yılın en kötüsü olmaya ‘hak kazandı’.

Basketbol efsanesi LeBron James, ‘Space Jam: A New Legacy’ filmindeki rolüyle en kötü erkek oyuncu seçildi.

‘House of Gucci’ filmindeki rolüyle Oscar’a aday gösterilmeyen Jared Leto ise en kötü yardımcı erkek oyuncu ödülüyle ‘yetinmek’ zorunda kaldı.

Bruce Willis’e özel kategori

Razzie Ödülleri oyuncu Bruce Willis’i ona özel bir kategoriyle onurlandırdı!

‘2021’deki En Kötü Bruce Willis Performansı’ dalında sekiz aday film arasında kazanan ‘Cosmic Sin‘ filmindeki Willis performansı oldu.