Biden Putin’e ‘Kasap’ dedi; ‘reçete’yle karşılık geldi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e yüklenmeyi sürdürüyor.

İki ülke arasında bu kez de ‘kasap’ ve ‘tedavi’ polemiği yaşandı.

Polonya’nın başkenti Varşova’daki Ukrayna mülteci kampını ziyaret eden Biden, burada kalanlarla sohbet etti.

ABD başkanı, Putin hakkındaki düşüncesi sorulunca “O bir kasap” dedi.

‘Tedavi’li yanıt

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin de Biden’ın sözü üzerine yayınladığı açıklamasında Biden’ın tavırlarını psikologların incelemesini tavsiye etti.

Volodin, “ABD vatandaşları başkanlarından utanç duymalı. Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur. O mutsuz bir adam” ifadesini kullandı.

‘İktidarda kalmamalı’

Öte yandan Biden, Polonya’da Kraliyet Kalesi’nin önündeki konuşmasında Rusya’nın işgalinin on yıllarca sürecek bir savaş tehdidi oluşturduğunu kaydetti.

ABD başkanı, savaşın günler ya da aylar içinde kazanılamayacağını belirtirken, Putin’i kast ederek “Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı” diye konuştu.