Biden’a göre Putin köşeye sıkıştı: Kimyasal ve biyolojik silah kullanmayı düşünüyor

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı kimyasal ve biyolojik silahlara sahip olduğuna dair suçlamasının, asıl Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu silahları kullanmayı düşündüğünün açık bir işareti olduğunu söyledi.

Rusya’nın Ukrayna işgalinde 27’nci gün geride kalırken Biden, Putin’in köşeye sıkıştığını belirterek “Bizim Avrupa’da kimyasal silahlarımız olduğunu iddia ediyor, size garanti ederim bu doğru değil” dedi.

ABD şöyle konuştu: “Ayrıca Ukrayna’nın biyolojik ve kimyasal silahları olduğunu iddia ediyorlar. Bu Putin’in her iki silahı kullanmayı düşündüğünün açık bir işareti. Geçmişte zaten kimyasal silah kullanmıştı. Bundan sonra olabilecekler hakkında dikkatli olmalıyız.”

“Putin NATO cephesi nedeniyle ciddi sonuçları olacağını biliyor” diyen başkan, ittifakın ne tür adımlar atacağını belirtmedi.

Biden, geçen hafta da Putin için “Savaş suçlusu” demişti.