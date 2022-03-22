Diken

Yaramazlara biraz batar!

Biden’a göre Putin köşeye sıkıştı: Kimyasal ve biyolojik silah kullanmayı düşünüyor


ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı kimyasal ve biyolojik silahlara sahip olduğuna dair suçlamasının, asıl Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu silahları kullanmayı düşündüğünün açık bir işareti olduğunu söyledi.

Rusya’nın Ukrayna işgalinde 27’nci gün geride kalırken Biden, Putin’in köşeye sıkıştığını belirterek “Bizim Avrupa’da kimyasal silahlarımız olduğunu iddia ediyor, size garanti ederim bu doğru değil” dedi.


ABD şöyle konuştu: “Ayrıca Ukrayna’nın biyolojik ve kimyasal silahları olduğunu iddia ediyorlar. Bu Putin’in her iki silahı kullanmayı düşündüğünün açık bir işareti. Geçmişte zaten kimyasal silah kullanmıştı. Bundan sonra olabilecekler hakkında dikkatli olmalıyız.”

Putin NATO cephesi nedeniyle ciddi sonuçları olacağını biliyor” diyen başkan, ittifakın ne tür adımlar atacağını belirtmedi.

Biden, geçen hafta da Putin için “Savaş suçlusu” demişti.

Biden: Putin bir savaş suçlusu

SON HABERLER

İlkbahar ekinoksu ve yeni astroloji yılı

21 Aralık 2021 kış gündönümünden beri ışık arttı arttı, genleyip genişledi ve bugün gecenin karanlığıyla günün aydınlığı eş ve elele noktaya geldi. İşte sıfır noktası bu. Gece ve gündüzün eşitliği.

‘Montrö bildirisi’ni imzalayan amiraller: Herkes aynı noktaya geldi

Kamuoyunda ‘amirallerin Montrö bildirisi’ olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında açılan davada, sanıklar Abdullah Akgül, Abdullah Can Erenoğlu, Ahmet Şenol, Atilla Kezek ve Emin Sami Örgüç savunma yaptı. Montrö’nün önemine vurgu yapan isimler Ukrayna’da yaşananların haklı olduklarını gözler önüne serdiğini ve hükümete karşı bir kalkışma niyetlerinin olmadığını vurguladı.