Son 24 saat: 70 can kaybı, 13 bin 849 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 267 bin 848 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı, 70 kişi yaşamını yitirdi.

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Sağlık Bakanlığı’na göre iyileşenlerin sayısı 17 bin 673 oldu.

Yetişkin nüfusta ikinci doz aşı oranı yüzde 85,32, birinci doz aşı oranı ise yüzde 93,07’ye yükseldi.

Toplam aşı sayısı ise 146 milyon 751 bin 309 doz.

Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak, en az iki doz aşıda ilk 10’da.

Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ ise sonra sıralarda.