Rusya-Ukrayna savaşı Antalya’da kiraları uçurdu

Antalya’da fırsatçı ev sahiplerinin, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası kentteki kiralarda fahiş artışlara gittiği belirtiliyor.

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Turizm kenti Antalya’da 29 bin Rus, yaklaşık 9 bin Ukraynalı yaşıyor. Ancak devam eden savaş nedeniyle bu sayı her geçen gün daha da artıyor.

Gayrimenkul yatırım uzmanı Serkan Senekçi’nin Antalya’daki kira artışlarıyla ilgili değerlendirmeleri şöyle: “Savaş öncesi günde iki-üç kişi ararken, şu an sekiz-10 kişiye kadar çıktı. 3 bin liraya verdiğimiz 1+1, 2+1 daireler şu an 8-9 bin lira civarında.”

Aileleriyle birlikte gelen Ukraynalıların bir kısmı yakınlarının yanına yerleşirken, geliri yüksek olanlar ya gayrimenkul satın alıyor ya da kiralıyor. Bu durum Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine de yansıdı. Antalya’da şubatta 4 bin 727 konut satılırken, 1099 konutun yabancılar tarafından satın alındığı açıklandı.

Yerli halk zorlanıyor

Antalya’da emlakçılık yapan Muhammet İnci, yerli halkın kiralar karşısında zorlandığını söyledi: “Aslına bakarsanız halkımız adına biraz sıkıntılı bir durum. 60 metrekare giriş katının kirası 3 bin 500 lira olmuş. Niye bu kadar istiyorsunuz dediğimizde bunu veren Ruslar, Ukraynalılar var diyorlar.“