Şubatta 100 bine yakın konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları şubatta yüzde 20 artışla 97 bin 587’ye ulaştı.

Kaynak: TÜİK

Şubatta satışlar geçen yılın son aylarına göre düşük kalsa da yıllık şubat ortalamalarına göre görünüm normal.

Yılın ilk iki ayındaki yıllık artış yüzde 22,5 olarak hesaplanırken, satış adeti 185 bin 893.

Şubatta konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 satış ve yüzde 19,2 payla lider. 8 bin 464 konut satışı ve yüzde 8,7 payla Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve yüzde 5,7 payla İzmir takipte.

İpotekli yani banka kredisi kullanılarak satılan konutlar şubatta yıllık yüzde 35,6 arttı ve 19 bin 888’e ulaştı.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4.

Ocak-şubat döneminde ipotekli satışlardaki yıllık artışsa yüzde 49,9.

Yabancının payı

Yabancıların toplam konut satışları hala çok küçük olsa da yükseliş dikkat çekici.

Yabancılara konut satışları şubatta yıllık yüzde 54,9 artarak 4 bin 591’e çıktı.

Bunun toplamdaki payıysa yüzde 4,7.

Kaynak: TÜİK

Sıfır konut satışı

İnşaat sektörünün çarklarının dönmesi için önemli olan sıfır konut satışları şubatta geçen yıla göre yüzde 16,8 arttı ve 28 bin 897’ye çıktı. Ancak sıfır satılan konut hala ikinci el satışların çok altında.

Şubatta satılan konutların yüzde 29,6’sı sıfır, yüzde 70,4’ü ikinci el.

Sektör temsilcilerine göre ikinci el konut satışı paranın sadece bir cepten diğerine girmesi.