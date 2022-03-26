Boğaz’da mayın alarmı: Etkisiz hale getirildi

İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi.

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Rusya’nın daha, Ukrayna’nın Odessa’dan savaş gemilerine karşı bıraktığı mayınların fırtına sonucu çıpalarından koparak Karadeniz’de sürüklenmeye başladığı duyurulmuştu.

Mayının tespitinin ardından Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabındaki paylaşımda ilk olarak şunlar dendi: “Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır.”

1⃣ 26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2022

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de İstanbul Boğazı’nın güvenlik nedeniyle bir süre çift yönlü gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu. Gemi trafiği daha sonra tekrar başladı.

Bakan Akar mayın olduğunu doğruladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, inceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Akar’ın açıklamaları şöyle: “Söz konusu cismin mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekildi. İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor.“

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bulgaristan-Kocaeli/Kefken arasındaki Karadeniz sularında geceleri balıkçılık faaliyetlerini durdurdu.