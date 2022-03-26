İSKİ’den ‘pahalı su’ iddiasına yanıt: İstanbul, fiyatta 30 büyükşehir arasında 23’üncü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kurumun 8,76 TL birim fiyatla en pahalı su satışı yapan dördüncü büyükşehir belediyesi olduğu yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı.

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İSKİ’de su zamları bir süredir gündemde olan bir konu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP ve MHP’nin su zamlarını engelleyerek İSKİ’yi batırmaya çabaladığını savunuyor. İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu’ysa İstanbulluların menfaatini düşünerek hareket ettikleri görüşünde.

İSKİ bugünkü açıklamasında metreküp başına 5,56 TL ile İstanbul’un 30 büyükşehir arasında 23. sırada yer aldığını duyurdu.

Kurumun açıklaması şöyle: “Dün akşam saatlerinden itibaren bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul’da su birim fiyatının 8,76 TL olduğu ve bu fiyatla İstanbul’un, 30 büyükşehir arasında en pahalı su satışı gerçekleştiren dördüncü büyükşehir olduğu iddiaları yer almaktadır. İSKİ’nin İstanbul’a sağladığı suyun birim fiyatı, konutlarda 0-15 metreküp için metreküp başına 5,56 TL’dir. Bu fiyatla İstanbul, 30 büyükşehir belediyesi arasında 23. sıradadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur!”

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu geçen hafta ayrıca yapılamayan zamlar sonrası kurumun her ay 500 milyon lira açık vermeye başladığını söylemişti.