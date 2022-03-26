Bakan, ‘muhteşem bir istikbal’ vadetti: Hayat pahalılığı ‘devrim sancısı’ymış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hayat pahalığını ‘devrimin sancılarından‘ biri olarak tanımlayıp “Tüm bu sıkıntılarımızı unutturacak muhteşem bir istikbal bizi ve çocuklarımızı bekliyor” dedi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Konya’da bir temel atma töreninde konuşan Kurum, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin asırlık özlemlerine kavuşturulduğunu’ belirtti.

Bakan şöyle konuştu: “Milletin sesini susturmaya çalışan vesayet odaklarına, caddeleri ve sokakları ateşe verenlere, kanlarımızla aldığımız bu vatana diş bileyen teröristlere, sınırlarımıza dayanan hainlere, milletin silahını millete çeviren darbecilere meydan okuduk. Bunu yaparken de Rabb’imize dayandık, milletimizin duasına güvendik. Bir süredir aynı mücadeleyi ekonomide de yürütüyoruz. Nasıl her girdiğimiz yoldan zaferle döndüysek ekonomide de iyileşmeyi yakalayacağız, bu mücadeleden de milletimizle birlikte çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle bu günübirlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Milletinin içerisinden geçtiği sıkıntıları kendi siyasetlerine malzeme yapanların timsah gözyaşlarına kimse aldanmasın. İnanın, şu an yaşadığımız şey, bir devrimin sancılarından başka bir şey değildir. Elbette bedeller ödüyoruz, ama tüm bu sıkıntılarımızı unutturacak muhteşem bir istikbal bizi ve çocuklarımızı bekliyor. Güçlü Türkiye, nasıl salgının, terörün ve vesayetin üstesinden geldiyse küresel bir krizden kaynaklanan bu hayat pahalılığı sorununu bitirecektir.”

‘Türkiye karşısında kimse duramaz’

Türkiye’nin ‘içeriden ve dışarıdan operasyon yiyen, istikamet alan bir ülke’ olmadığına işaret eden Kurum, “Türkiye, tüm dünyayı kendi projesine, kendi çizgisine, kendi istikametine çeviren güçlü bir ülkedir. Özellikle Rusya-Ukrayna kriziyle beraber Türkiye’nin gücünü, bölgemizde ve dünyada herkes gördü, görüyor, daha da görecek. Türkiye, vakti gelmiş bir fikirdir, bu fikrin karşısında Allah’ın izniyle bundan böyle kimse duramaz” dedi.

Devrim sancıları

Kurum’un ‘devrim sancısı yaşanıyor’ dediği dönemde, Türk Lirası geçen yıl yüzde 45’ten fazla eridi, bu yıl üçüncü ay itibariyle de kayıp yüzde 10.

Resmi enflasyon şubat itibariyle yüzde 54,44’e ulaşırken, bağımsız araştırma kurumları bu rakamı üç hanede veriyor.

Sene başında yüzde 50 zamlanan asgari ücret de şimdiden açlık sınırının altına indi.