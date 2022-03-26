Daha önce de yargılanmıştı: Hadise kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu

Şarkıcı Hadise, daha önce de kendisini taciz eden adam hakkında taciz ve tehdit içerikli mektup nedeniyle yeniden şikayetçi oldu.

Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre Hadise kendisine posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ümit S., huzur ve sükunu bozduğu gerekçesiyle altı yıl alt aya kadar hapis istemiyle yargılanmış, aldığı ceza daha sonra idari para cezasına çevrilmişti.

Şarkıcı aynı kişinin tacizlerini devam ettirdiği belirterek “Sevgili çiçeğim bu mektup beni ya hapse ya seninle evliliğe götürecek” ifadelerini içeren bir mektup yazdığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Ümit S. hakkında, ‘tehdit’, ‘cinsel taciz’ ve ‘huzur bozma’ suçlarından dava açıldı.

‘Kadına şiddet’ tasarısı Meclis’te

Kadına şiddetin önlenmesine ilişkin yasa teklifi 16 Mart’ta Meclis’e sunulmuştu. Yeni düzenlemeyle ısrarlı takip olarak nitelendirilen fiiller ‘müstakil’ bir suç haline getirilirken, faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecek.

Düzenlemeyle ısrarlı takipte tutuklama kararı verilebilmesi öngörülüyor ancak bu karar suçun ayrılık kararı verilen ya da boşanılan eşe karşı işlenmesi ve bu takip nedeniyle mağdurun evini, işyerini, okulunu değiştirmesine ya da bırakmasına neden olması durumunda geçerli.