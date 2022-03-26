Sıcaklıklar hafta ortasından itibaren artacak: İstanbul’da 19 derece görülecek

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkarak 5 ila 10 derece artmasının beklendiğini bildirdi.

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Macit, gelecek haftanın hava durumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Pazar günü yurdun güneydoğusuyla akşam saatlerinden sonra orta ve doğu Karadeniz kıyılarında yağışların görülmesini beklediklerini dile getiren Macit, yağışların Van, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar, diğer yerlerdeyse yağmur şeklinde düşeceğini söyledi.

Haftanın ilk günü Karadeniz’in doğusunda yağış beklentisi olduğunu, yurdun diğer yerlerinde yağış öngörülmediğini anlatan Macit, “Yağış, Karadeniz’in doğusunda iç kesimlerinde kar, kıyılarında yağmur şeklinde olacak. Salı batı, çarşamba da doğu kesimlerde yağmur şeklinde yağışlar var. Sadece çarşamba Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda tekrar kar yağışı bekliyoruz” dedi.

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının gelecek hafta ülke genelinde artmaya devam edeceğini belirten Macit, şöyle konuştu: “Sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına, çarşambadan itibaren de kuzeybatı kesimlerden başlayarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Yurdun tamamında 5 ila 10 derece hava sıcaklıklarında artış bekliyoruz. Sıcaklıkların İstanbul’da hafta ortasında 19 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İzmir’de 20-22, Antalya’da 23, Ankara’da 20 derece civarına kadar yükselecek.”

Macit, hafta ortasından sonra da yurt genelinde önemli bir yağış beklentisi olmadığına işaret ederek, “Havalar yavaş yavaş ısınacağı için bugünden sonra güzel ama çarşambadan itibaren daha güzel olacak” dedi.

Gelecek üç gün boyunca buzlanma ve donun devam edeceğini belirten Macit, havaların ısınmasına bağlı Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun yüksekleri için de çığ uyarısında bulundu.