TRT World’ün ‘küçük Suriye’ ifadesi sosyal medya gündeminde

TRT World’ün Youtube kanalında yayınlanan bir videoda İstanbul’un Fatih ilçesiyle ilgili ‘küçük Suriye’ ifadesinin kullanılması sosyal medyada ana gündem oldu.
Fatih’teki yeme içme mekanlarının tanıtıldığı ‘İstanbul’un küçük Suriye’sinde 30 dolar nasıl harcanır’ başlıklı videonun bir süre sonra kanalın Youtube hesabından kaldırıldığı görüldü.
Videoda sunucu çok sayıda Suriyelinin buraya geldiğini, yaklaşık 10 yıl boyunca yerleşip topluluk kurduklarını anlatıyor. Ayrıca “Adeta Suriye’den bir parça”, “Küçük Suriye” gibi ifadeler kullanıyor.
Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş sonrası, çatışmalardan kaçanlar Türkiye’ye sığınmaya başlamıştı.
Resmi verilere göre bugün Türkiye’de 1,2 milyonu resmi ikamet izinli 3,7 milyon Suriyeli yaşıyor. Bu nüfusun yüzde 4,4’üne denk geliyor. İstanbul’da 500 binden fazla Suriyeli yaşıyor.
Türkiye’deki Suriyeliler son dönemde iki belediye başkanının çıkışlarıyla tekrar gündeme gelmişti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, kentin nüfusunun beşte birinin Suriyelilerden oluştuğunu belirtmiş, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’sa, kentte dünyaya gelen her dört bebekten üçünün Suriyeli olduğunu belirterek, “Önlem alınmaması halinde 12 yıl sonra Hatay Suriyeli bir başkana teslim edilecek” demişti.
Twitter kullanıcılarının gündemine giren meseleyle birlikte ‘küçük Suriye’ TT oldu.