Akşam Postası / 26 Haziran 2021

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘Söke söke’ cevabı: Bize sökmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul’un altı köprüsünden ilkinin temel atma töreninde kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

VLP aşısında ikinci faz başladı: 330 gönüllü var, temmuzda bitecek

TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısında geliştirilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) Covid-19 aşısında ikinci faza geçildi.

Sahte içki bilançosu: 14 kişi hastanede, dokuzu entübe; beş gözaltı

Tekirdağ’da sahte içki nedeniyle zehirlenen 14 kişinin tedavisi sürerken, beş kişi gözaltına alındı.

TGC Veyis Ateş’i üyelikten çıkardı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, siyaset-mafya ilişkileri içerisinde yer aldığı iddiaları nedeniyle açtığı disiplin soruşturması sonucunda eski Habertürk programcısı Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı.

Avukatın etek boyunu ‘kısa’ bulan hakime bir yıl hapis verildi; cezası ertelendi

Etek boyunu ‘kısa‘ bulduğu avukat hakkında tutanak tutturan ve fotoğraflanmasını isteyen hakime bir yıl hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

YKS ‘maratonu’nda ilk oturum tamamlandı

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 81 il ve Lefkoşa’da yapıldı.

Korkmaz’ın dört yıl önceki programı gündemde: Erdoğan patronlarımla görüştü

‘Kara para aklamak’la suçlanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın 2017’de katıldığı bir radyo programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili anlattıkları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

SNHR: Suriye’deki iç savaşta en az 14 bin kişi işkenceden öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) raporuna göre Beşar Esad yönetimi Suriye’de 11’inci yılına giren iç savaşta en az 14 bin 338 kişinin işkenceyle öldürülmesinden sorumlu. Öldürülenlerin 173’ünün çocuk, 74’nün ise kadın olduğu kaydedildi.