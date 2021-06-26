SNHR: Suriye’deki iç savaşta en az 14 bin kişi işkenceden öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) raporuna göre Beşar Esad yönetimi Suriye’de 11’inci yılına giren iç savaşta en az 14 bin 338 kişinin işkenceyle öldürülmesinden sorumlu. Öldürülenlerin 173’ünün çocuk, 74’nün ise kadın olduğu kaydedildi.

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‘26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü‘ kapsamında hazırlanan rapora göre, iç savaş boyunca en az 1.2 milyon Suriyeli alıkonarak çeşitli işkencelere maruz bırakıldı. Halihazırda Esad yönetiminin cezaevleri ve sorgu merkezlerinde aralarında kadınların da olduğu en az 400 bin kişinin tutulduğunu belirtildi.

Raporda, asılsız suçlamalara başvurarak ‘keyfi tutuklamalar’ yapan güvenlik birimlerinin, alıkoyduğu kişilere çeşitli işkenceler uygulamaya devam ettiği de vurgulandı. Alıkonanların halen sağlık şartlarından yoksun şekilde 24 metrekarelik odalarda 50 kişi olarak yaşadığı ve fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet içeren 72 ayrı işkence türüne maruz bırakıldığı kaydedildi.

SNHR, Esad yönetiminin Mart 2011’de başlayan iç savaş boyunca açıkladığı 18 af kararını ‘hayali‘ olarak tanımlarken, yönetimin Suriyelileri alıkoymaya devam ettiğini vurguladı. Ağın raporunda en son 2 Mayıs 2021’de genel af ilan edildiği anımsatılırken karara rağmen son yedi haftada 159 kişinin Suriye yönetimine bağlı güçlerce alıkonduğu belirtildi. Güvenlik birimlerinde işkence ve kötü sağlık koşulları yüzünden de 2 Mayıs’tan bu yana en az 13 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.