Neandertallerden daha yakın akrabamız bulundu: Ejderha Adam

Çin’de bilim insanları en az 146 bin yıl öncesine ait bir kafatasını yeni bir tür insana ait olarak değerlendirdi.

Fotoğraf: Kai Geng

Araştırmacılar ‘Dragon Man’ (Ejderha Adam) adı verilen türün Neandertaller ve Homo erectus gibi bilinen türler arasında evrimsel olarak en yakın ‘akrabamız’ olduğunu ifade etti.

Doğu Asya’da yaşayan bir grup insana ait olduğu değerlendirilen kafatası 1933’te Çin’in Harbin şehrinde bulunmuştu ancak bilimsel analizi yeni yapılabildi.

Araştırma ekibinin üyesi Londra Doğal Tarih Müzesi’nden Prof. Chris Stringe bir milyon yılda bulunan fosiller arasında en önemli parçalardan biri olarak nitelendirdiği keşifle ilgili BBC’ye şunları söyledi: “Burada Homo sapiens (bizim türümüz) olma yolunda olmayan, ancak bölgede birkaç yüz bin yıl boyunca gelişen ve sonunda soyu tükenen uzun zamandan beri ayrı bir kolu temsil eden ayrı bir insanlık türü söz konusu.”

Araştırmacılar keşiflerinin insan evrimi tarihini yeniden yazma potansiyeli olduğunu belirtti. Bulgularına göre ‘Ejderha Adam’ insana Neandertalden daha yakın.

Bu yeni keşfedilen ‘akrabamız’ın fiziksel özellikleri şöyle: Kafatası bizden büyük, beyni bize yakın, geniş, neredeyse kare göz yuvarlarına sahip, kalın kaşlı; kocaman bir ağzı ve büyük dişleri var.

Ancak nasıl yaşadığına dair bilimin elinde bir veri yok çünkü kafatası bulunduğu yerden taşınmış. Bu da şimdilik kullandığı araçlar ya da diğer kültürel elementler gibi arkeolojik bağlamdan yoksun olduğu anlamına geliyor.

Nedeni ise 1933’te bulunmasına rağmen büyük keşfin günümüze kalmasında yatıyor. ‘Akrabamız‘ın kafatası Songhua nehri üstüne yapılan bir köprünün inşaatında bulunmuş. Adını da ‘siyah ejder’ anlamına gelen nehirden alıyor.

O yıllarda şehir Japon işgali altındaymış. Kültürel değeri olabilir diye düşünen Çinli işçi, işgalcilerin elinden kurtarmak için kafatasını kaçırmış. Evindeki kuyunun dibine sakladığı kafatası yaklaşık 80 yıl boyunca orada kalmış. Adamın ölmeden önce konuyu ailesine açmasıyla kafatası bilim insanlarının eline ulaşmış.